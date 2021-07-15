مطعم قدّم له الوجبات مجاناً لمدة عامين.. شقيق مفقود أملج يروي تفاصيل العثور عليه

روى شقيق مفقود أملج، ربيع المرواني، تفاصيل العثور على أخيه بعد عامين من اختفائه، والذي عُثر عليه صباح اليوم (الأربعاء) في جدة.
وقال المرواني لـ”أخبار 24″ إن أخاه قضى فترة غيابه في السيارة والمسجد، وكان يذهب لأحد المطاعم، الذي قدّم له الوجبات الغذائية على مدى عامين بشكل مجاني.
وأضاف أن أخاه غادر منزل أسرته قبل عامين في ظروف غامضة دون أن يعرف أحد من عائلته أين مقره، لافتاً إلى أنهم تلقوا اتصالا من شخص تعرف على صورته المتداولة، وعلى الفور توجهوا لمدينة جدة للاطمئنان عليه.
وبين أن حـادثة الاختفاء هذه لم تكن الأولى، حيث إن شقيقه يغادر المنزل ويختفي لمدة عام ثم يعود مجددًا، ويتم البحث عنه طيلة الفترة دون العثور عليه، ليعود مجددًا للمنزل ويقضي فترة ثم يختفي، مبينًا أنه يعاني من مرض نفسي.
وتابع بأنهم لم يفقدوا الأمل دوماً في عودته، رغم تكرار الاختفاء، ولكن غيابه طال هذه المرة لمدة عامين، ما جعلهم يقدمون بلاغا حول فقدانه، مشيرًا إلى أن أخاه لا يحب التواجد في مدينة أملج التي يعيشون بها، وهذا ما يدفعه للتغيب دائمًا.