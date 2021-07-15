فُقدت ظهر أمس (الثلاثاء) فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً، في حي السويدي الغربي بالرياض.
وكشف علي سليماني “شقيق المفقودة منيرة ، أن شقيقته فُقدت بعد أن خرجت من منزلهم أمس الساعة 12 ظهرًا، مؤكداً أن كاميرات المنزل رصدتها وهي تمشي على قدميها حتى نهاية الشارع، وحُجبت بعدها الرؤية بسبب الأشجار.
وأضاف سليماني أن خلافا دار بين منيرة وأخواتها بسبب “التلفزيون”، وأن الساعة 10 من صباح أمس كانت آخر توقيت جمعهم بشقيقتهم.
وأوضح أن شقيقته لا تملك هاتفا، ولا تعاني من أي مشاكل صحية أو نفسية، وأنها بحالة طبيعية.
جدير بالذكر أن عائلة منيرة سليماني “مفقودة حي السويدي” خصصت رقماً لكل من لديه معلومة يتواصل معهم من خلاله (0558416234)
وفق “أخبار 24”.