فيديو طريف للملك فهد أثناء حديثه عن مباراة للمنتخب السعودي

روى الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز، واقعة طريفة عن هدف أحرزه اللاعب السابق ماجد عبدالله في مباراة للمنتخب السعودي مع نظيره الكوري الجنوبي، والتي تأهل فيها الأخضر لنهائيات أولمبياد لوس أنجلوس. عام 1984
وأوضح الملك فهد – خلال برومو برنامج “كتيبة 84” الذي يُعرض كاملاً الليلة على القناة “السعودية الأولى” – أن الفريق الكوري أخذ هدفين والمنتخب السعودي أخذ ثلاثة، وفي واحد ما احتسبوه لماجد عبدالله.
وأضاف: “قالوا إنه سرق، وإحنا ما شفنا إنه سرق، لا أخذ الكرة وحطها في جيبه ولا شيء”.
ماذا قال الملك فهد بن عبدالعزيز ( رحمه الله ) عن تفاصيل مواجهة منتخبنا بالمنتخب الكوري الجنوبي التي تأهلنا عن طريقها لنهائيات أولمبياد لوس أنجلوس .
#كتيبه_٨٤ يعرض كاملاً الساعة ١٢ الليلة على القناة السعودية الرياضية الأولى . pic.twitter.com/ZgRKBz8NVw
— بـدر الفرهود (@BAlfarhoud) July 14, 2021
وفق “أخبار 24”.