بيع ساندوتش برجر مغطى بالذهب في هولندا بـ 5 آلاف يورو.. وهذه مكوناته

صنع طاهٍ هولندي يُدعى روبرت فان دي فين، والذي يعمل في مطعم دي دالتون، أغلى سندوتش برجر، وأطلق عليه اسم الفتى الذهبي، وغطاه بقشرة الذهب، حيث وصل ثمنه إلى 5 آلاف يورو.
وفقًا للموقع الرسمي للمطعم يتم تحضير البرجر باستخدام كافيار بيلوجا، وسرطان البحر، والزعفران، ولحم بقر واغيو، والكمأ الأبيض، وجبن الشيدر الإنجليزي، وصلصة باربيكيو مصنوعة من أغلى حبوب البن في العالم، كوبي لواك.
وتم بيع البرجر لمجموعة الأعمال التجارية في هولندا، وتناوله رئيس مجلس إدارة الجمعية الملكية الهولندية للأغذية والمشروبات روبرت ويليمس، وتم التبرع بالمبلغ المحصّل من البيع لجهة خيرية. وفق “أخبار 24”.
وكان مطعم في ولاية أوريغون بالولايات المتحدة قد صنع في عام 2011 أغلى برجر ف ي العالم في ذلك الوقت، وكان سعره 5000 دولار.