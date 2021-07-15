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أخبار محلية > سفير المملكة في تونس: المساعدات السعودية لتونس “الأضخم”.. وستسهم في استقرار الوضع الصحي
15/07/2021   9:46 ص

سفير المملكة في تونس: المساعدات السعودية لتونس “الأضخم”.. وستسهم في استقرار الوضع الصحي

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أكد سفير المملكة لدى تونس، عبدالعزيز الصقر، اليوم (الأربعاء)، أن المساعدات السعودية هي الأضخم من بين المساعدات التي قُدمت لتونس على مستوى العالم، لافتًا إلى أنها من المتوقع أن تحدث تغييرًا وتأثيرًا كبيرًا على مستوى مكافحة وباء فيروس كورونا.

وأوضح، وفقاً لقناة “الإخبارية”، أنه استقبل اليوم طائرتي مساعدات من المملكة، وغدا الطائرة الثالثة، بحضور وزيرة ديوان رئاسة الجمهورية التونسية نادية عكاشة، ووزير الصحة وبعض الوزراء.

وأشار إلى أن هذه المساعدات بشهادة الأشقاء في تونس متطورة وعالية التقنية والتأثير، وبكميات عالية جدا، مبينا أنه من بينها مليون لقاح، وملايين المواد الطبية المتوقع أن تحدث تأثيرا في استقرار حالة المستشفيات التونسية. وفق “أخبار 24”.

سفير المملكة في تونس: المساعدات السعودية لتونس “الأضخم”.. وستسهم في استقرار الوضع الصحي

أخبار محلية
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