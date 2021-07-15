بالصور.. اختتام البرنامج التدريبي لأعضاء لجان خرص التمور وتحديد زكاتها بمحافظة الخرج

اختتم بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرج اليوم الاربعاء ١٤٤٢/١٢/٤ هـ البرنامج التدريبي لأعضاء لجان خرص التمور وتحديد زكاتها بمحافظة الخرج والقرى والمراكز والهجر التابعة لها، وذلك بحضور مدير مكتب وزارة المالية بمحافظة الخرج الأستاذ محمد بن علي المرحوم ومدير مكتب وزارة البيئة علي بن محمد المنصور .
ويأتي البرنامج استعدادا لانطلاق أعمال لجان خرص زكاة الحبوب والثمار ١٤٤٢/١٢/١٦ هـ ويستمر ثلاثون يوماً ، ويهدف البرنامج إلى تأهيل المشاركين في أعمال اللجان على تقدير وتحديد زكاة الحبوب والثمار للمزارعين المكلفين بالزكاة وفق الضوابط الشرعية راجين من الله ابتغاء الأجر والمثوبة.
كما أهاب الأستاذ المرحوم بالمزارعين بتواجدهم في مزارعهم والتعاون مع اللجان وتسهيل مهامهم وتمكينهم من تزكية مزارعهم ليتمكن كل مكلف بالزكاة بتأدية زكاة ثماره في حينها لتذهب لمصارفها المستحقة شرعا.