نائب أمير مكة يطلع على الاستعدادات النهائية لخدمة ضيوف الرحمن

ترأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، في مشعر منى اليوم (الخميس) اجتماعاً بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط ومسؤولي القطاعات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن، وقد اطلع الأمير على خطط الجهات وجاهزيتها لموسم حج هذا العام 1442هــ.
وقدّم نائب وزير الحج والعمرة شرحاً عن خطة الوزارة التي سيتم خلالها تسخير التقنية لخدمة ضيوف الرحمن، وفي مقدمة ذلك بطاقة الحج الذكية (شعائر) التي تتيح للحاج معرفة نقاط التجمع، وأوقات المغادرة من وإلى سكنه في المشاعر المقدسة، كما تُمكّنه من اختيار وجباته اليومية.
وأوضح مشاط أنه تم توفير 3000 حافلة لنقل الحجيج، وروعي في التنقلات تطبيق الإجراءات الاحترازية، إذ ستنقل كل حافلة 20 حاجًا يرافقهم قائد ومرشد لتوعيتهم والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.
وأشار إلى أنه سيتم تفويج الحجيج باستخدام برنامج ذكي تم تصميمه خصيصاً لهذا الغرض، لافتًا إلى أنه بالنسبة للإعاشة فقد رُوعي في تحضيرها أقصى درجات السلامة والمأمونية لضمان صحة وسلامة الحجيج، حيث ستقدم الوجبات المُعدّة مسبقاً، التي تحقق أعلى معايير الجودة والأمن الغذائي ويتم إنتاجها وفقاً لاشتراطات هيئة الغذاء والدواء.
واطلع الأمير بدر بن سلطان على خطط القطاعات الأمنية، الرامية لتمكين ضيوف الرحمن من أداء فريضة الحج في أجواء إيمانية محفوفة بالأمن والسلامة، ومن أبرز ملامح الخطة الأمنية استقبال الحجاج عبر 4 مداخل لمكة المكرمة هي طريق الشميسي، والتنعيم، والسيل، وطريق الهدا، إضافة للقادمين بالقطار، وسيتم الفرز والتأكد من التصاريح آلياً.
وشملت الاستعدادات الأمنية نقل الحجاج بواسطة الحافلات المدعمة بأنظمة ذكية لضمان دخولها المشاعر، في ظل تهيئة 10 مراكز ضبط أمني مدعّمة بالقوى البشرية والتقنيات الحديثة في جميع محاور العاصمة المقدسة لمنع المخالفين والمتسللين من الدخول للمشاعر وتطبيق العقوبات الفورية بحقهم .وفق “أخبار 24”.
ومن جانبها، هيأت وزارة الصحة عدداً من المرافق التي تقدم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، شملت تجهيز 3 مستشفيات في المشاعر المقدسة (شرق عرفات، جبل الرحمة، ومنى الوادي) وكذلك 6 مراكز صحية 3 منها في عرفات، و3 في مواقع سكن الحجاج بمنى.
نائب أمير منطقة مكة
#بدر_بن_سلطان
يرأس اجتماعًا في مشعر #منى
استعرض خلاله خطط الجهات لموسم حج هذا العام 1442هــ pic.twitter.com/0KLIyyG9cq
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) July 15, 2021