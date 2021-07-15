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أخبار المناطق > نائب أمير مكة يطلع على الاستعدادات النهائية لخدمة ضيوف الرحمن
15/07/2021   5:44 م

نائب أمير مكة يطلع على الاستعدادات النهائية لخدمة ضيوف الرحمن

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ترأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، في مشعر منى اليوم (الخميس) ‏اجتماعاً بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح ‏مشاط ومسؤولي القطاعات ذات العلاقة بخدمة ضيوف ‏الرحمن، وقد اطلع الأمير على خطط الجهات وجاهزيتها لموسم حج ‏هذا العام 1442هــ‎.

وقدّم نائب وزير الحج والعمرة شرحاً عن خطة الوزارة التي سيتم ‏خلالها تسخير التقنية لخدمة ضيوف الرحمن، وفي مقدمة ذلك ‏بطاقة الحج الذكية (شعائر) التي تتيح للحاج معرفة نقاط ‏التجمع، وأوقات المغادرة من وإلى سكنه في المشاعر المقدسة، ‏كما تُمكّنه من اختيار وجباته اليومية.‏

وأوضح مشاط أنه تم توفير 3000 حافلة لنقل الحجيج، وروعي في ‏التنقلات تطبيق الإجراءات الاحترازية، إذ ستنقل كل حافلة 20 ‏حاجًا يرافقهم قائد ومرشد لتوعيتهم والتأكد من تطبيق ‏الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.‏

وأشار إلى أنه سيتم تفويج الحجيج باستخدام برنامج ذكي تم ‏تصميمه خصيصاً لهذا الغرض، لافتًا إلى أنه بالنسبة للإعاشة فقد ‏رُوعي في تحضيرها أقصى درجات السلامة والمأمونية لضمان ‏صحة وسلامة الحجيج، حيث ستقدم الوجبات المُعدّة مسبقاً، ‏التي تحقق أعلى معايير الجودة والأمن الغذائي ويتم إنتاجها وفقاً ‏لاشتراطات هيئة الغذاء والدواء‎.

واطلع الأمير بدر بن سلطان على خطط القطاعات الأمنية، ‏الرامية لتمكين ضيوف الرحمن من أداء فريضة الحج في أجواء ‏إيمانية محفوفة بالأمن والسلامة، ومن أبرز ملامح الخطة ‏الأمنية استقبال الحجاج عبر 4 مداخل لمكة المكرمة هي طريق ‏الشميسي، والتنعيم، والسيل، وطريق الهدا، إضافة للقادمين ‏بالقطار، وسيتم الفرز والتأكد من التصاريح آلياً.‏

وشملت الاستعدادات الأمنية نقل الحجاج بواسطة الحافلات ‏المدعمة بأنظمة ذكية لضمان دخولها المشاعر، في ظل تهيئة 10 ‏مراكز ضبط أمني مدعّمة بالقوى البشرية والتقنيات الحديثة في ‏جميع محاور العاصمة المقدسة لمنع المخالفين والمتسللين من ‏الدخول للمشاعر وتطبيق العقوبات الفورية بحقهم‎ .وفق “أخبار 24”.

ومن جانبها، هيأت وزارة الصحة عدداً من المرافق التي تقدم ‏الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، شملت تجهيز 3 ‏مستشفيات في المشاعر المقدسة (شرق عرفات، جبل الرحمة، ‏ومنى الوادي) وكذلك 6 مراكز صحية 3 منها في عرفات، و3 في ‏مواقع سكن الحجاج بمنى‎.‎

نائب أمير مكة يطلع على الاستعدادات النهائية لخدمة ضيوف الرحمن

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