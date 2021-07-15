أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الخميس، عن منصتها الرقمية الجديدة لخدمة المستثمرين في قطاعي الصناعة والتعدين، وذلك في حفل أقيم بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.
وأوضحت الوزارة أن المنصة الجديدة تضم أكثر من 26 خدمة تقنية تقدمها الوزارة بشكل مباشر تحت اسم “mim”، وأكثر من 31 خدمة تقنية أخرى تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية تحت اسم “mim+”، إضافة إلى ما يزيد على 14 خدمة أخرى تقدمها الجهات الحكومية الشريكة تحت اسم “mim++”، وهي مجموعة من الخدمات التي يحتاجها المستثمر في قطاعي الصناعة والتعدين.
وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس أسامة الزامل، إن هذه الإجراءات تأتي انطلاقاً من مستهدفات رؤية المملكة التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الصناعية، من خلال توفير بيئة صناعية جاذبة ومستقرة، تعزز تنافسية قطاع الصناعة محلياً ودولياً، وتزيد من قيمة المحتوى المحلي، وتدعم المنتجات المحلية بمختلف أشكالها.
وفق “أخبار 24”.