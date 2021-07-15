مدرب ويست بروميتش يفتح باب “بيريرا” أمام الهلال

فتح المدير الفني لنادي ويست بروميتش الإنجليزي، فاليريان إسماعيل الباب حول إمكانية رحيل لاعبه البرازيلي ماتيوس بيريرا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأكد فاليريان في تصريحات نشرها موقع ناديه الرسمي، أنه سعيد جدًا بما يقدمه بيريرا في التدريبات، موضحًا أنه أبلغه بوجوده ضمن الخطط الأساسية للفريق، حال بقائه.
وأضاف مدرب ويست بروميتش أنه معجب بسلوك ماثيوس بيريرا الاحترافي في التدريب، لكنه يتوقع رحيله في ظل العروض المغرية التي تلقاها. وفق “أخبار 24”.
وارتبط اسم بيريرا بالانتقال إلى صفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بناء على رغبة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.