إدارة الفتح توافق على طلب النصر

كشفت مصادر، اليوم (الخميس) عن أن إدارة نادي الفتح وافقت على طلب نظيرتها النصر، بشأن صفقة فراس البريكان.
واتفقت إدارة الفتح وفقًا لـ”الاقتصادية” مع إدارة النصر على خصم جزء مالي من المبلغ المستحق للنادي جراء صفقة انتقال اللاعب علي الحسن لصالح النصر، على أن يكون من ضمن صفقة تعاقد الفتح مع البريكان التي بلغت 7 ملايين ريال.
وأضافت المصادر أن إدارة الفتح رفضت الإفصاح عن الرقم المالي الذي سيُخصم من مستحقاتها من انتقال الحسن لصالح صفقة البريكان إلا أنه لن يقل عن 3 ملايين ريال.
وكان نادي الفتح قد أعلن تعاقده رسميا مع مهاجم نادي النصر، فراس البريكان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.