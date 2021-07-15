خطوة تحسم ضم “الأهلي” للاعب “برشلونة” الأسبق

أفادت مصادر مُقربة من النادي الأهلي، بتوصل مسؤوليه لاتفاق مع المحترف البرازيلي الأسبق في صفوف فريق برشلونة الإسباني، خوسيه باولو المعروف بـ”باولينيو”.
وأشارت المصادر وفقًا لـ “اليوم”، إلى أن الأهلي قد اتفق مع اللاعب البرازيلي على بنود العقد وينتظر إتمام الصفقة باستلام اللاعب مقدم العقد عبر حوالة بنكية والتي لم تتم حتى هذه اللحظة.
وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن مقدم العقد يعتبر هو المفصل في إتمام هذه الصفقة.
وكان نادي جوانزو الصيني، قد أعلن عن رحيل اللاعب البرازيلي باولينيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في الوقت الذي ارتبط اسمه بالانضمام إلى نادي النصر.
ومثّل باولينيو من قبل عدة أندية لعل أبرزها برشلونة الإسباني وتوتنهام هوتسبر وكورينثيانز البرازيلي.