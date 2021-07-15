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اخبار رياضية > إعلامي يكشف عن صفقة جديدة تقترب من الأهلي
15/07/2021   9:38 م

إعلامي يكشف عن صفقة جديدة تقترب من الأهلي

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كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل عن اقتراب صفقة جديدة من النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكتب المريسل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أعتقد أن إتمام الصفقة تبقى لها “تكة” فقط الأهلي”.

وفي سياق آخر، اكتفى المدير الفني الألباني لفريق الأهلي، بيسنيك هاسي، بحصة تدريبية مسائية، أمس الخميس، خلال معسكر الفريق في مدينة طبرقة التونسية؛ حيث غلب الجانب التكتيكي على مجريات الحصة التدريبية. وفق “أخبار 24”.

وأجرى المحترف الكرواتي فيليب براداريتش تمارين لياقية خلال الفترة الصباحية للاسترجاع اللياقي قبل الدخول في التدريبات الجماعية.

إعلامي يكشف عن صفقة جديدة تقترب من الأهلي

اخبار رياضية
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