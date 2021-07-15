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أخبار محلية > بالفيديو.. “الهلال الأحمر” يبث فيلمًا افتراضيًا عن إسعاف الحجاج في المشاعر المقدّسة
16/07/2021   12:23 ص

بالفيديو.. “الهلال الأحمر” يبث فيلمًا افتراضيًا عن إسعاف الحجاج في المشاعر المقدّسة

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بثت هيئة الهلال الأحمر، اليوم (الخميس)، فيلمًا افتراضيًا عن عمليات الإسعاف في المشاعر المقدسة، وذلك قبل أيام قليلة من موسم الحج للعام الحالي 1442 هـ.

وعرض الفيلم مشاهد افتراضية لحادث مروري وقع في منطقة جبل عرفة، تعرّض له مجموعة من الحجاج من مختلف الأعمار والجنسيات.

وانتقلت على الفور 22 سيارة إسعاف و7 دراجات نارية وعربة قيادة متنقلة وعربة التموين الطبية، وتواجد في مكان الحادث 71 متطوعًا ومتطوعة. وفق “أخبار 24”.

وبحسب الفيلم تنوعت الإصابات بين متوسطة وحرجة، وتم إجراء الإسعافات الأولية للجرحى والمصابين ونقلهم إلى سيارات الإسعاف، استعدادا لنقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

بالفيديو.. “الهلال الأحمر” يبث فيلمًا افتراضيًا عن إسعاف الحجاج في المشاعر المقدّسة

أخبار محلية
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