ضبط 68 مخالفاً لتعليمات العزل والحجر الصحي في مكة المكرمة بعد ثبوت إصابتهم بكورونا

تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم (الخميس)، من ضبط 68 شخصاً لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي، بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفة تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة محمد الغامدي، أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحق المخالفين من قبل الجهة المختصة.
وتنص الأحكام والعقوبات المقررة على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعَف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، كما يعاقَب المخالفون غير السعوديين بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخولهم نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة بحقهم. وفق “أخبار 24”.