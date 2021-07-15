بـ 4 ألوان حسب الخدمات المقدمة لكل مجموعة.. تعرّف على بطاقة الحج الذكية “شعائر”

سخّرت وزارة الحج والعمرة العديد من الخدمات الإلكترونية، ومنها بطاقة الحج الذكية “بطاقة شعائر”، لتسهيل أداء مناسك الحجاج من خلال تقنيات مبتكرة تتناسب مع متطلبات موسم حج 1442 هـ.
وتتميز “بطاقة شعائر” بـ 4 ألوان، يرتبط كل لون بخدمات محددة لمجموعة من الحجاج، كالبرنامج الخاص بهم والفوج الذي يتبعون له والحافلة التي تقِلُّهم خلال رحلة الحج، إلى غير ذلك من الخدمات.
كما ترتبط البطاقة بتطبيق شعائر الذكي، الذي يمكّن الحاج من التواصل مع مقدم الخدمة، والاطلاع على البرامج المخصصة للحملة وجداول التفويج.
وتحتوي البطاقة على المعلومات الشخصية والطبية والسكنية لحجاج بيت الله الحرام، وتسهم في إرشادهم إلى سكنهم في المشاعر والتحكم بالدخول إليه وإلى المرافق المختلفة، والحد من الحج غير النظامي.
وتعمل بطاقة الحج الذكية عن طريق تقنية اتصال المجال القريب NFC، التي تمكّن من قراءة البطاقة عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية KIOSK المنتشرة في المشاعر المقدسة.
كما تحتوي على رمز شريطي Barcode تتم قراءته عن طريق العاملين في الحج لمعرفة معلومات الحاج، بالإضافة إلى رمز الاستجابة السريعة QR code لتحميل التطبيق.
وستشمل البطاقة مستقبلاً جميع الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وستصبح بطاقة ذكية ومصرفية على أن يتم ربطها بخدمات مثل دخول المخيمات واستخدام وسائل النقل والدخول للفنادق والدفع عبر نقاط البيع وأجهزة الصراف، وخدمات النقل العام في مكة المكرمة.
وفق “أخبار 24”.