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أخبار المناطق > دفن الأشقاء السعوديين الـ 4 المتوفين في حـادث مدينة سما السرحان الأردنية
16/07/2021   12:23 ص

دفن الأشقاء السعوديين الـ 4 المتوفين في حـادث مدينة سما السرحان الأردنية

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دفن أهالي مدينة سما السرحان بالأردن، وأعداد كبيرة من السعوديين المتواجدين فيها وذوي المتوفين، اليوم الخميس، جثامين الأشقاء السعوديين الذين لقوا حتفهم أمس في حـادث مروري.

وقدم مندوب السفارة السعودية بالأردن أثناء التشييع واجب العزاء وتعازي أعضاء السفارة بحسب “عكاظ”، مؤكدا أن السفارة تقف مع ذوي المتوفين وتقدم كامل الرعاية لأسرهم.

من جهته، أوضح سامي العنزي أحد أبناء عم المتوفين الأربعة أن المصاب جلل والفاجعة التي تعيشها الأسرة كبيرة، مقدماً شكره لأعضاء السفارة السعودية لوقوفهم معهم وتقديم كافة الخدمات. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن المتوفين كانوا يستقلون سيارة هيونداي صغيرة، ووقع تصادم مع شاحنة نقل أردنية بها سوريان ومصري وشخص آخر، والذين تعرضوا لإصابات ونُقلوا إلى مستشفى للعلاج.

دفن الأشقاء السعوديين الـ 4 المتوفين في حـادث مدينة سما السرحان الأردنية

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