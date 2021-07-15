منها الوزن قبل الإفطار.. نصائح عليك اتباعها عند الرغبة في معرفة وزنك

يحرص كثيرون على معرفة وزنهم، وكم من الجرامات فقدوا على مدى أسبوع أو شهر، لكن ما هو أفضل وقت لاستخدام الميزان ومعرفة الوزن، وهل هناك طريقة موصى بها للحصول على وزن دقيق.
ينصح مختصون بأن يتم وزن الجسم في نفس الوقت من اليوم كل مرة، وتحت الظروف نفسها، واعتماد ميزانٍ واحد، كما أن فترة الصباح بعد استعمال المرحاض، هي أفضل الأوقات لذلك.
ومن النصائح الأخرى أن يتم الوزن قبل وجبة الإفطار، كما تعود أهمية قياس الوزن في الصباح إلى أن هذه الفترة تُعد نهاية أطول فترة في اليوم لم يستهلك خلالها أي كمية من الطعام ولم تمارس فيها تمارين، كي لا تؤثر في دقة الوزن.
ويختلف المعنيون بالأمر في عدد المرات التي يجب فيها قياس الوزن، إذ يرى البعض ضرورة الوزن مرة في الأسبوع، ويرى آخرون قياس الوزن يومياً، وهو ما أوصت به دراسة للمساعدة في زيادة الخسارة في الوزن عبر زيادة الجُهد المبذول. وفق “أخبار 24”.
ويجب وضع الميزان على أرضٍ صلبة، ومستوية، ويُفضل ارتداء ملابس خفيفة، وخلع الحذاء، والوقوف وسط الميزان، وتوزيع الوزن على كلتا القدمين دون حركة، وارتداء ملابس مشابهة عند الوزن، أي لا تكون ثقيلة مرة ثم خفيفة في أخرى.