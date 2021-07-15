بنحو 3 مليارات ريال.. “المياه الوطنية” تعلن عن اتفاقيات لتنفيذ أكثر من 500 ألف توصيلة منزلية

أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم (الخميس)، إبرامها لأول مرة 91 اتفاقية لتنفيذ أكثر من 500 ألف توصيلة مياه وصرف صحي بنحو 3 مليارات ريال.
وأوضحت الشركة أنه سيستفيد من تلك الاتفاقيات أكثر من 6 ملايين شخص، وذلك ضمن مشروع إيصال الذي أعلنت عنه في ديسمبر الماضي.
وأضافت أن المشروع يتضمّن تنفيذ أكثر من 276 ألف توصيلة مياه، وأكثر من 229 ألف توصيلة صرف صحي، تنفذها 44 شركة في جميع مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.
كما أشارت إلى أن فوائد المشروع لا تقتصر على تنفيذ التوصيلات المنزلية فقط، فقد اشترطت الشركة تجاوز نسبة المحتوى المحلي 50% في توصيلات المياه والصرف الصحي وخطوط الخدمة.
وبيّنت “المياه الوطنية” أن التوصيلات الجديدة ستتبعها عدادات ذكية، حيث يتم مراعاة اختيار المقاولين من المتخصصين في أعمال البنى التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي.