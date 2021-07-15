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أخبار محلية > “التجارة” تشهِّر بصاحب محطة تورط في بيع وقود مغشوش بمكة المكرمة
16/07/2021   12:22 ص

“التجارة” تشهِّر بصاحب محطة تورط في بيع وقود مغشوش بمكة المكرمة

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شهّرت وزارة التجارة بمستأجر محطة وقود بمكة المكرمة بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، إثر تورط المنشأة التابعة له في بيع وقود مغشوش وغير مطابق للمواصفات والمقاييس.

وتضمن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف، ملزمةً المنشأة بإصلاح المركبات المتضررة على نفقتها.

يُذكر أن الوزارة تشدد على مراقبة التزام محطات بيع الوقود في مناطق المملكة لحماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، وتطبيق العقوبات النظامية، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة. وفق “أخبار 24”.

“التجارة” تشهِّر بصاحب محطة تورط في بيع وقود مغشوش بمكة المكرمة

أخبار محلية
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