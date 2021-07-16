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أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري: فاعلية لقاح “كورونا” قد تكون أعلى في حال اختلاف الجرعتين
16/07/2021   11:46 ص

بالفيديو.. استشاري: فاعلية لقاح “كورونا” قد تكون أعلى في حال اختلاف الجرعتين

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أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري، مدى وجود أعراض صحية في حال تلقي جرعتين مُختلفتين ضد فيروس “كورونا”.   

وقال الشهري في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن جميع الدراسات أكدت أن اختلاف الجرعات والخلط بينها لا يوجد فيه إشكالية، بل قد تكون فاعلية اللقاح أعلى عند اختلاف الجرعتين.  

ولفت إلى أن كل ما ينطبق على لقاح “فايزر” ينطبق على لقاح “مودرنا”، موضحاً أن الأعراض الجانبية التي تحدث مع كل اللقاحات طبيعية ولا تُمثل مخاطر صحية كبيرة.  وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. استشاري: فاعلية لقاح “كورونا” قد تكون أعلى في حال اختلاف الجرعتين

أخبار محلية
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