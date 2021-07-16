“الزكاة والضريبة والجمارك” تعلن استمرار العمل بكل منافذها خلال إجازة عيد الأضحى

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن استمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك في جميع منافذها الجمركية البرية والجوية والبحرية.
وأوضحت الهيئة، أن استمرار العمل يأتي لضمان إنهاء الإجراءات الجمركية لجميع الواردات والصادرات خلال الإجازة، وبما يُسهم في تيسير حركة التبادل التجاري وضمان تدفق الواردات والصادرات بانسيابية ومرونة، وعدم تأثر مدة إنهاء الإجراءات الجمركية المتعلقة بتخليص البضائع.
ونوهت إلى أنه يمكن للمُكلفين من قطاع الأعمال وعموم المواطنين والمُقيمين التواصل معها خلال إجازة عيد الأضحى لكل ما يتعلق بالخدمات الزكوية والضريبية والجمركية، من خلال الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أنه يمكن التواصل معها أيضاً عبر حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر، أو من خلال المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني للهيئة، أو عبر الإيميل الرسمي.