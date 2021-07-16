أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس (الخميس)، أن المساس بأمن مصر القومي خط أحمر ولا يمكن اجتيازه “شاء من شاء وأبى من أبى”.
وأوضح السيسي – خلال كلمته في احتفالية المشروع القومي لتطوير القرى المصرية “حياة كريمة” – أن ممارسة الحكمة لا تعني السماح بالمساس بمقدرات هذا الوطن.
وأضاف أنه لن يسمح لأي مَن كان أن يقترب منها، لافتًا إلى أن هناك خيارات متعددة ستحدد طبقا للموقف والظروف.
وأشار إلى أن مصر طالبت باتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، مؤكدًا أن القاهرة تمتلك أدوات سياسية وعسكرية تمكّنها من حماية مقدراتها.