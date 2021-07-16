نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > اتحاد الغرف السعودية يوجه باستمرار فتح المحلات والأنشطة التجارية خلال أوقات الصلاة
16/07/2021   11:45 ص

اتحاد الغرف السعودية يوجه باستمرار فتح المحلات والأنشطة التجارية خلال أوقات الصلاة

+ = -
1392

وجّه اتحاد الغرف السعودية، باستمرار فتح المحلات ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية طوال ساعات العمل بما فيها أوقات الصلوات.

وأهاب الاتحاد بأصحاب المحلات والأنشطة التجارية، استمرار فتح المحلات خلال أوقات الصلوات؛ تفادياً لمظاهر الازدحام والتجمع، والانتظار لوقت طويل والعمل بالتدابير الوقائية من فيروس “كورونا”، والحفاظ على صحة المتسوقين.

ولفت إلى أن ذلك يأتي لتحسين تجربة التسوق ومستوى تقديم الخدمات للمتسوقين والعملاء، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنظيم العمل وتقديم الخدمات والتناوب بين العاملين بما لا يتعارض مع أداء العاملين والمتسوقين والعملاء للصلوات. وفق “أخبار 24”.

اتحاد الغرف السعودية يوجه باستمرار فتح المحلات والأنشطة التجارية خلال أوقات الصلاة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885164397.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.