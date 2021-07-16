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أخبار محلية > سعد الحريري: “لحم كتافي من السعودية وأنا إنسان وفيّ وعائلتي تعيش في المملكة”
16/07/2021   11:45 ص

سعد الحريري: “لحم كتافي من السعودية وأنا إنسان وفيّ وعائلتي تعيش في المملكة”

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تحدث رئيس تيار المستقبل الذي اعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، عن علاقته بالسعودية، مؤكدًا أنه عربي ولم يفكر يوماً بمنطق تعصبي طائفي.

وقال الحريري في مقابلة تلفزيونية مساء أمس (الخميس): “لحم كتافي من السعودية وأنا إنسان وفيّ، وبيتي وعائلتي في السعودية، وأنا بعتبر حالي عربي، فأمي عراقية، وولدت في السعودية، وعشت في لبنان، وزوجتي سورية، وزوجة والدي أردنية من أصل فلسطيني، وكل المحيطين بي من جميع الطوائف ولم أفكر يوماً بمنطق تعصبي طائفي”. وفق “أخبار 24”.

وانتقد التصريحات التي يرددها فريق 8 آذار بشأن أن السعودية لا تريد سعد الحريري، مضيفا أنه إذا كان هذا الفريق حريصًا فعلاً على السعودية فليتوقف عن شتمها وتصدير حبوب الكبتاجون المخدرة وإرسال المحاربين إلى اليمن، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية في لبنان تتمثل في الرئيس اللبناني، ميشال عون، الذي تحالف مع حزب الله الإرهابي، ويفعل ما يحلو له استنادًا إلى هذا التحالف.

سعد الحريري: “لحم كتافي من السعودية وأنا إنسان وفيّ وعائلتي تعيش في المملكة”

أخبار محلية
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