أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، اليوم (الجمعة)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة بعدد من مناطق المملكة، ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى.
وأوضح النظام أن أجزاء من مناطق عسير، وجازان، ومكة المكرمة، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ10 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.
وأبان أن محافظات الباحة والحجرة والعقيق والمندق وبلجرشي بمنطقة الباحة، ومحافظات أحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة ورجال ألمع ومحايل بمنطقة عسير، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ1 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
وأشار إلى أن محافظات أبها والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيد وظهران الجنوب بمنطقة عسير، ومحافظات الدائر والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب بمنطقة جازان، ستشهد أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
وأضاف أن محافظات الخرج والدلم وحوطة بني تميم والسليل ووادي الدواسر بمنطقة الرياض، ومحافظات بدر الجنوب وثار وحبونا ونجران بمنطقة نجران، ستشهد أتربة مثارة وأمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ11 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً، أما في منطقة الرياض فتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً، فيما تمتد الحالة إلى محافظة الأحساء حتى الـ7 مساء.
وفق “أخبار 24”.