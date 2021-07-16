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أخبار محلية > بالصور.. جموع غفيرة تشارك في تشييع ودفن جثمان الأكاديمي ناصر البراق
16/07/2021   11:51 ص

بالصور.. جموع غفيرة تشارك في تشييع ودفن جثمان الأكاديمي ناصر البراق

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شاركت جموع غفيرة في تشييع ودفن جثمان الإعلامي وأستاذ الصحافة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور ناصر البراق، يوم أمس (الخميس).  

وأديت صلاة الميت على الأكاديمي الراحل في جامع الجوهرة الباطين بمدينة الرياض ودفن جثمانه في مقبرة شمال العاصمة، وشارك في الجنازة عدد من المثقفين والإعلاميين.  

وكان البراق قد فارق الحياة يوم الإثنين الماضي بعد صراع مع المرض، حيث كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أصدر أمراً بنقله إلى بريطانيا للعلاج.  

وتولى الفقيد عدداً من المناصب، أبرزها الملحق الثقافي في سفارتي المملكة بالمغرب والسودان، إضافة إلى مناصب أخرى إعلامية وأكاديمية. 

صور.. جموع غفيرة تشارك في تشييع ودفن جثمان الأكاديمي ناصر البراق

صور.. جموع غفيرة تشارك في تشييع ودفن جثمان الأكاديمي ناصر البراق

صور.. جموع غفيرة تشارك في تشييع ودفن جثمان الأكاديمي ناصر البراق

صور.. جموع غفيرة تشارك في تشييع ودفن جثمان الأكاديمي ناصر البراق

صور.. جموع غفيرة تشارك في تشييع ودفن جثمان الأكاديمي ناصر البراق

صور.. جموع غفيرة تشارك في تشييع ودفن جثمان الأكاديمي ناصر البراق

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. جموع غفيرة تشارك في تشييع ودفن جثمان الأكاديمي ناصر البراق

أخبار محلية
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