الزعاق: اليوم تتعامد الشمس على الكعبة ومن ينظر إليها بهذا التوقيت يكون مستقبلاً للقبلة

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم (الجمعة) ستتعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت صلاة الظهر، وتحديداً في الساعة (12:27) ظهراَ بتوقيت مكة المكرمة.
وأضاف الزعاق أن من ينظر إلى الشمس في ذلك التوقيت سيكون مستقبلاً للقبلة مهما كان التوقيت في بلده، حيث إن الشمس في هذا التوقيت تكون هي القبلة على مستوى العالم.
وأوضح أن العلماء استخدموا الشمس لتحديد اتجاه القبلة من خلال يوم معين ومكان معين ولحظة معينة، مشيراً إلى أن هناك يومين في السنة تتعامد فيهما الشمس على الكعبة المشرفة. وفق “أخبار 24”.
وبين أن هذين اليومين هما الـ 27 من شهر مايو والـ 16 من شهر يوليو، وتدخل فيهما الشمس كذلك إلى قعر بئر زمزم لو كان مكشوفاً.
غداً الجمعة :
من يجعل الشمس نصب عينية الساعة 12:27م (وقت آذان الظهر على مكة) سيكون مستقبلاً القبلة سواء كان عنده صبح أو ظهر أو عصر
بمعنى أن الشمس هي القبلة على مستوى العالم بسبب تعامدها على الكعبة
وهو اليوم الذي تدخل الشمس قعر بئر زمزم (لو كان مكشوفاً)
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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) July 15, 2021