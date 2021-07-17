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أخبار محلية > بينها “الكاديلاك” الوحيدة في العالم.. مواطن يمتلك أندر السيارات الكلاسيكية
17/07/2021   8:16 ص

بينها “الكاديلاك” الوحيدة في العالم.. مواطن يمتلك أندر السيارات الكلاسيكية

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روى مواطن قصة امتلاكه بعضاً من أندر السيارات الكلاسيكية في الولايات المتحدة الأمريكية، بل وفي العالم كله، حيث بلغ عددها 33 سيارة حتى الآن.  

وقال الدكتور ناصر بن طالب والمبتعث بالولايات المتحدة خلال لقائه بـ”برنامج 120″ على قناة “الإخبارية”، إن الهدف من جمع السيارات النادرة هو عمل متحف خاص قابل لاستضافة السياح والزوار، مشيراً إلى أنه يرغب في تكملة العدد إلى 54 سيارة.  

وأضاف أنه يمتلك سيارة تعد الوحيدة في العالم وقيمتها المالية تساوي قيمة محتويات المعرض بالكامل وهي سيارة “كاديلاك” موديل 1929، مبيناً أن قيمتها المعنوية بالنسبة له تشابه أولاده.

وفق “أخبار 24”.

بينها “الكاديلاك” الوحيدة في العالم.. مواطن يمتلك أندر السيارات الكلاسيكية

أخبار محلية
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