شاهد.. وصول أول أفواج الحجاج إلى العاصمة المقدسة

وصل أول أفواج حجاج بيت الله فجر اليوم (السبت) إلى العاصمة المقدسة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا”.
وأظهر مقطع فيديو بثته قناة “الإخبارية”، لحظة وصول الفوج الأول من الحجاج، مع الالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي.
ويُجرى استقبال الحجاج عبر 4 مراكز هي النوارية، والزايدي، والشرائع، والهدا، قبل التوجه إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم. وفق “أخبار 24”.
ودعت وزارة الحج والعمرة إلى الالتزام بالتدابير الوقائية التي تتضمن استخدام البرامج الإلكترونية المتوفرة لسلامة الحجاج، وتطبيق التباعد، مع استمرار التعقيم والتنظيف وتأمين المستلزمات المطلوبة.
فيديو | وصول أول فوج من ضيوف الرحمن للعاصمة المقدسة#الإخبارية pic.twitter.com/fqr5KZGbXP
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 17, 2021