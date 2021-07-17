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أخبار محلية > بفيديو توعوي.. “التعليم” تدعو الطلاب فوق 12 عاماً إلى سرعة تلقي لقاح “كورونا”
17/07/2021   8:15 ص

بفيديو توعوي.. “التعليم” تدعو الطلاب فوق 12 عاماً إلى سرعة تلقي لقاح “كورونا”

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جددت وزارة التعليم، دعوة الطلاب والطالبات إلى سرعة التسجيل وتلقي لقاح “كورونا”؛ استعداداً للموسم الدراسي الجديد.

ونشرت الوزارة، فيديو توعوياً يوثّق تجربة طالب وطالبة في الحصول على اللقاح ابتداءً من الوصول لمركز اللقاح المُحدد لهما، وحتى الانتهاء من الأمر ومغادرة المكان.  

وقدمت الشكر لكل الطلاب والطالبات الذين حرصوا على تلقي اللقاح، منوهةً إلى أهمية مبادرة جميع الطلاب من عمر 12 عاماً فما فوق في الحصول على اللقاح. 

 

وفق “أخبار 24”.

بفيديو توعوي.. “التعليم” تدعو الطلاب فوق 12 عاماً إلى سرعة تلقي لقاح “كورونا”

أخبار محلية
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