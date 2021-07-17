بفيديو توعوي.. “التعليم” تدعو الطلاب فوق 12 عاماً إلى سرعة تلقي لقاح “كورونا”

جددت وزارة التعليم، دعوة الطلاب والطالبات إلى سرعة التسجيل وتلقي لقاح “كورونا”؛ استعداداً للموسم الدراسي الجديد.
ونشرت الوزارة، فيديو توعوياً يوثّق تجربة طالب وطالبة في الحصول على اللقاح ابتداءً من الوصول لمركز اللقاح المُحدد لهما، وحتى الانتهاء من الأمر ومغادرة المكان.
وقدمت الشكر لكل الطلاب والطالبات الذين حرصوا على تلقي اللقاح، منوهةً إلى أهمية مبادرة جميع الطلاب من عمر 12 عاماً فما فوق في الحصول على اللقاح.
ننتظر عودتكم لمقاعد الدراسة..
للمدرسة التي اشتقنا إليها معكم..
مع معلميكم ومعلماتكم..
وزملائكم داخل الصف..
وحفاظاً على سلامتكم..
وسلامة محبيكم..
بادروا في الحصول على لقاح كورونا من عمر 12 عاماً فما فوق.. pic.twitter.com/f9qKLtmVHB
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) July 16, 2021
وفق “أخبار 24”.