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أخبار محلية > بالفيديو.. طبيبة سعودية تُشارك بفريق بحثي في بريطانيا لتطوير لقاح “أسترازينيكا”
17/07/2021   8:15 ص

بالفيديو.. طبيبة سعودية تُشارك بفريق بحثي في بريطانيا لتطوير لقاح “أسترازينيكا”

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تُشارك طبيبة سعودية، ضمن فريق بحثي في بريطانيا لتطوير لقاح “أسترازينيكا” المُضاد لفيروس “كورونا”.   

وأوضحت عالمة الأبحاث السريرية رفيف اليامي في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن مهمتها تتعلق باستلام العينات الحيوية ومعالجتها بتقنيات مُتعددة، ومن ثم نقلها للمركز الرئيسي لاستكمال الأبحاث حولها.  

ولفتت إلى أن خلط لقاحي “أسترازينيكا” و”فايزر” آمن ويُصاحبه استجابة مناعية قوية، مشيراً إلى أنه يُجرى حالياً البحث في مسألة الخلط بين لقاحي “أسترازينيكا” و”مودرنا”. 

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. طبيبة سعودية تُشارك بفريق بحثي في بريطانيا لتطوير لقاح “أسترازينيكا”

أخبار محلية
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