شرطة الرياض تضبط 103 أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي

ضبطت شرطة منطقة الرياض أمس (الجمعة)، 103 أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن ضبط المخالفين جاء بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، واتُّخذت الإجراءات النظامية تمهيداً لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.
وتنص الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة مَن يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا. وفق “أخبار 24”.
وفي حال تكرار المخالفة تضاعَف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.