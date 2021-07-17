"أمانة الرياض": 9 مواقع لبيع الأضاحي في العاصمة.. ويجب اتباع 5 إجراءات قبل الدخول للأسواق

أعلنت أمانة منطقة الرياض 9 مواقع مؤقتة لبيع الأضاحي في مدينة الرياض، منها حي الجنادرية، وساحة السلام مول، وحي الملقا.
وأضافت الأمانة أن المواقع تضمنت أيضاً حي المعارض، وظهرة لبن، وبدر، ونقطة حي المشاعل، ونقطة حي السلي، وحي القادسية.
ولفتت إلى أن الخدمة تهدف إلى تيسير وصول السكان لمراكز بيع الأضاحي، وتنظيم المراكز المؤقتة ورفع جودة خدماتها، والحد من الزحام في أسواق الأنعام الرئيسية القائمة، والالتزام بالاشتراطات الصحية.
ونصحت باتباع 5 إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ منها المحافظة على التباعد الجسدي، وارتداء الكمامة، وعدم اصطحاب الأطفال، وفحص درجة الحرارة ومنع مَن تزيد حرارته على 38 درجة من الدخول، وتجنب ملامسة الأسطح وعدم لمس الوجه وغسل اليدين بالصابون والمعقم.
وفق “أخبار 24”.