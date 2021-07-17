تجربة لاستخدام “واتس آب” على 4 أجهزة بوقت واحد دون تشغيله بالهاتف

يعتزم تطبيق “واتس آب”، إطلاق تجربة جديدة تسمح باستخدامه في 4 أجهزة غير هاتفية، في محاولة لتحرير المُستخدمين من الهواتف المحمولة وقيودها.
وأوضحت شركة “فيسبوك”، أن التطبيق سيتيح للمُستخدمين استعمال الخدمة على أجهزة مُصاحبة مثل أجهزة الكمبيوتر، دون الحاجة لتشغيل الهاتف وتفعيل خدمة التزامن.
ونوهت إلى أن الميزة الجديدة سيتمكن من خلالها المُستخدم من تشغيل “واتس آب” على الهاتف و4 أجهزة أخرى غير هاتفية في وقت واحد حتى لو نفدت البطارية. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن الهدف من تلك الخطوة إزالة المشكلات المُتعلقة ببطء الأجهزة المصاحبة، أو فقدانها الاتصال بالإنترنت.