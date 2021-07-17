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أخبار محلية > فيديو يرصد جهود تنظيم حركة دخول المركبات للمشاعر المقدسة
17/07/2021   8:15 ص

فيديو يرصد جهود تنظيم حركة دخول المركبات للمشاعر المقدسة

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رصد مقطع فيديو، بعضاً من جهود نقاط المنع والفرز بالمشاعر المقدسة “منى وعرفات ومزدلفة” في تنظيم حركة دخول المركبات ومنع غير المُصرح لها.  

وأظهر الفيديو، مراجعة رجال المرور لأوراق المركبات التي تمر بنقاط المنع والفرز وسط تنظيم كامل للعملية؛ لمنع حدوث أي تكدس.  

وأطلق “المرور”، الخرائط التفاعلية للحركة المرورية لحج 1442هـ في إطار تسهيل حركة الحجاج بما يساهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية بين المشاعر المُقدسة. وفق “أخبار 24”.

 

فيديو يرصد جهود تنظيم حركة دخول المركبات للمشاعر المقدسة

أخبار محلية
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