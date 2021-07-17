نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > القبض على المتورطين في فيديو المضاربة الجماعية التي شهدت دهس عدد من الأشخاص بحفر الباطن
17/07/2021   8:15 ص

القبض على المتورطين في فيديو المضاربة الجماعية التي شهدت دهس عدد من الأشخاص بحفر الباطن

+ = -
664

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية من تحديد هوية أطراف مشاجرة جماعية بمحافظة حفر الباطن، تم توثيقها في مقطع فيديو تدوول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وألقت الشرطة القبض على 7 مواطنين ووافد نازح، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر، قام أحدهم باقتياد سيارة وتعمد الاصطدام بمجموعة من الأشخاص.

وأوضحت أنه اتُّخذت بحق المقبوض عليهم الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالتهم لفرع النيابة العامة.

وكان مقطع فيديو متداول قد وثق مضاربة جماعية بين عدد من الأشخاص، وأظهر سيارة مسرعة تصطدم بما لا يقل عن 3 أشخاص عمدًا، من بينهم شخص كان يقف أمام السيارة مباشرة. وفق “أخبار 24”.

القبض على المتورطين في فيديو المضاربة الجماعية التي شهدت دهس عدد من الأشخاص بحفر الباطن

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885164455.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.