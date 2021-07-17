نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. أكاديمي في إحدى الجامعات يتطوع للعمل حارس أمن في خيام حجاج هذا العام
17/07/2021   8:15 ص

بالفيديو.. أكاديمي في إحدى الجامعات يتطوع للعمل حارس أمن في خيام حجاج هذا العام

+ = -
573

تطوع أكاديمي وعضو بهيئة التدريس في إحدى جامعات المملكة بالمشاركة في حج هذا العام والعمل حارس أمن، ضمن 1000 حارس أمن يؤدون عملهم في أيام الحج، في مشعر منى.

وقال أبو عبدالله – الذي بدأ مهمته في بداية شهر ذي الحجة – خلال مقابلة على الإخبارية في “نشرة النهار” إنه أحب أن يكون تواجده اولا لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وهذا شرف عظيم لكل مواطن، حامداً الله على تمكينه من هذه الفرصة.

وأوضح الأكاديمي أنه سيعمل بكل تفانٍ وإخلاص في مهمته هذه، وقدوته في ذلك رسول الله ﷺ، الذي حمل الحجارة أثناء بناء المسجد النبوي الشريف. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه يرغب بذلك أيضا في إبلاغ طلابه وأبنائه رسالة مفادها أن العمل ليس عيباً في أي مجال، فقط اخدم دينك ووطنك، وقل سمعاً وطاعة لولاة الأمر.

بالفيديو.. أكاديمي في إحدى الجامعات يتطوع للعمل حارس أمن في خيام حجاج هذا العام

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885164456.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.