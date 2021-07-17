بالفيديو.. أكاديمي في إحدى الجامعات يتطوع للعمل حارس أمن في خيام حجاج هذا العام

تطوع أكاديمي وعضو بهيئة التدريس في إحدى جامعات المملكة بالمشاركة في حج هذا العام والعمل حارس أمن، ضمن 1000 حارس أمن يؤدون عملهم في أيام الحج، في مشعر منى.
وقال أبو عبدالله – الذي بدأ مهمته في بداية شهر ذي الحجة – خلال مقابلة على الإخبارية في “نشرة النهار” إنه أحب أن يكون تواجده اولا لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وهذا شرف عظيم لكل مواطن، حامداً الله على تمكينه من هذه الفرصة.
وأوضح الأكاديمي أنه سيعمل بكل تفانٍ وإخلاص في مهمته هذه، وقدوته في ذلك رسول الله ﷺ، الذي حمل الحجارة أثناء بناء المسجد النبوي الشريف. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه يرغب بذلك أيضا في إبلاغ طلابه وأبنائه رسالة مفادها أن العمل ليس عيباً في أي مجال، فقط اخدم دينك ووطنك، وقل سمعاً وطاعة لولاة الأمر.
فيديو | بكل تفان وإخلاص .. أكاديمي وعضو هيئة تدريس في جامعة سعودية يتطوع للعمل “حارس أمن” في مخيمات الحجاج#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/NDylzCDEwg
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 16, 2021