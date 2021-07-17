“صحة الشرقية”: الانتهاء من إصلاح العطل التقني الذي أصاب محطة فحص كورونا بالدمام

تسبب عطل تقني في نظام التسجيل بمحطة فحص كورونا بالدمام في تكدس الراغبين في الفحص في طوابير طويلة.
من جهته أوضح مدير التواصل والعلاقات بصحة الشرقية مطلق الجلعود لـ”أخبار 24″ أن محطة فحص تأكد بالدمام حدث بها عطل تقني في نظام التسجيل، مما اضطر المختصين بالمركز لتسجيل البيانات يدوياً خارج النظام off line ، ويحتاج ذلك لـ 4 دقائق لإكمال التسجيل وأخذ العينة، مما أدى لزيادة فترة الانتظار، مشيرًا إلى أنه اليوم تم الانتهاء من حل المشكلة التقنية وإعادة الأمور لطبيعتها.
وأضاف أن مركز تأكد بالدمام يسير بصورة منتظمة من حيث الاستقبال والتسجيل وأخذ المسحة وإصدار نتيجة الفحص، وإرسالها للمستفيد، وقد نجح المركز حتى تاريخه هذا في فحص أكثر من مليون ونصف مليون مراجع.
وبين أنه عند دخول المراجع للمسار وفور وصوله لنقطة الفحص يتم مسح الباركود المرسل له عند حجز الموعد، ويحتاج ذلك فقط لـ 30 ثانية لتسجيل بياناته في النظام الإلكتروني ومن ثم يتم أخذ العينة، ولكن هذا الأسبوع حدثت مشكلة وتم علاجها، مبيناً أن المركز حالياً يعمل بكامل طاقته الاستيعابية (5000) فحص باليوم، من خلال 12 مسارا مخصصة لاستقبال المراجعين طوال أيام الأسبوع 24/7.