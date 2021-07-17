أوضحت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، كافة التفاصيل الخاصة بلقاح “موديرنا” المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد الجدل المثار حول طريقة أخذه، وما قيل حول أنه يؤخذ عن طريق العضد أو الفم.
وأوضحت الوزارة أن لقاح “موديرنا” يتم أخذه على جرعتين، وذلك عن طريق الحقن في العضل فقط، مشيرة إلى أن التقنية المستخدمة فيه هي “mRNA”.
وكانت الوزارة أعلنت أمس الخميس، اعتماد انضمام لقاح “موديرنا” إلى اللقاحات المعتمدة في المملكة، مشيرة إلى أن اللقاح يؤخد عن طريق العضد أو عن طريق الفم، ويفصل بين الجرعتين 42 يوماً، لتصحح المعلومة وتوضح أنه يعطى عن طريق العضد فقط.
وفق “أخبار 24”.