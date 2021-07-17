“الحج والعمرة”: حج هذا العام يشهد أكثر من 150 جنسية.. وهذه شروط أداء المرأة للمناسك

استعرض نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، تفاصيل بعض الأمور المتعلقة باختيار حجاج هذا العام.
وقال، خلال لقائه في برنامج “سؤال مباشر” على قناة العربية، إنه كان هناك حرص على أن يكون الحجيج من كل جنسيات المقيمين في المملكة، مشيرًا إلى أن أكثر من 170 جنسية تقدمت للحج هذا العام عبر بوابة الوزارة، وتمت الموافقة على متقدمين مما يزيد على 150 جنسية بعد استيفائهم للمتطلبات والاشتراطات.
وذكر أنه تم توزيع عدد الـ60 ألف حاج الذي تم إقراره لحج هذا العام على الجنسيات الـ150، وذلك حسب عدد المقيمين لكل جنسية في المملكة، مع الأخذ في الاعتبار نسبة الحجاج السعوديين. وفق “أخبار 24”.
وبشأن حج النساء، قال نائب وزير الحج والعمرة، إن من حق المرأة أداء مناسك الحج، إما برفقة محرم أو مع عصبة من النساء، مشيرًا إلى أن هذا القرار موجود بشكل دائم وتم تطبيقه هذا العام.
عبد الفتاح مشاط: تم قبول 150 جنسية ضمن الستين ألف حاج لهذا العام بطريقة إلكترونية.
عبدالفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة للعربية.#سؤال_مباشر#السعودية@asmashat@khalid76 pic.twitter.com/ozYEwR8pm5
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) July 16, 2021