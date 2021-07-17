“الصحة العالمية” توجه نصائح لمرضى السكري للوقاية من فيروس كورونا

قالت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية بإدارة الأمراض غير المعدية، إن مرضى السكري من النوع الأول أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا والوفاة مقارنة بمرضى السكري من النوع الثاني.
وأوضحت الدكتورة غويكا روجليش، وهي خبيرة بمرض السكري، أن مرض السكري انتشر بشكل سريع في الـ30 عاماً الماضية، مبينةً أن هناك 400 مليون شخص مصاب بالسكري في العالم ونصفهم تقريباً لا يعرف أنه مصاب، والكثير منهم لا يستطيع الحصول على الدواء بسبب جائحة كورونا.
ونصحت روجليش مرضى السكري وفقاً لـ”العربية”، بضرورة الحفاظ على حياتهم من خلال ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي وتناول الأدوية بانتظام، واتباع كل الاشتراطات الصحية التي أقرتها الجهات المختصة للوقاية من الفيروس.
ودعت الجهات الصحية إلى جعل أولوية التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى مرضى السكري بعد أن ثبت أنها آمنة وفعالة لمرضى السكري بنوعية الأول والثاني.