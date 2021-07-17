توافد طلائع حجاج بيت الله الحرام، اليوم (السبت)، لتأدية طواف القدوم، وسط إجراءات احترازية مكثفة.
وأظهر مقطع فيديو بثته قناة “الإخبارية”، اللحظات الأولى لدخول حجاج بيت الله الحرم المكي وأداء طواف القدوم، مع الالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي.
وكان أول أفواج حجاج بيت الله قد وصل فجر اليوم (السبت) إلى العاصمة المقدسة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا”.
فيديو | اللحظات الأولى لدخول حجاج بيت الله الحرم المكي وأداء طواف القدوم#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/AsHy0NSTH1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 17, 2021
وفق “أخبار 24”.