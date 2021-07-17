“الإنذار المبكر” ينبه من أمطار رعدية على 3 مناطق .. ورياح نشطة وأتربة مثارة في جازان ومكة

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، اليوم (السبت)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة بعدد من مناطق المملكة، ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى.
وأوضح النظام أن أجزاء من مناطق جازان، وعسير، ومكة المكرمة، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
وأبان أن أجزاء من مناطق عسير، وجازان، والرياض، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ 6 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.
وأشار إلى أن محافظة تثليث بمنطقة عسير، ومحافظات الحريق والخرج والدلم والرين والعاصمة الرياض والقويعية والمزاحمية وضرما بمنطقة الرياض، ستشهد أتربة مثارة وأمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً، أما في منطقة الرياض فتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن محافظة شرورة بمنطقة نجران، ستشهد أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وشبه انعدام في الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ 2 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.