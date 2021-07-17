“كاف”يدعم مقترح الاتحاد السعودي بشأن كأس العالم

أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” باتريس موتسيبي، دعمه لمقترح الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن تغيير موعد إقامة بطولة كأس العالم.
وقدم اتحاد الكرة السعودي، مقترحا في وقت سابق بشأن إقامة كأس العالم كل عامين بدلاً من 4 سنوات، وتم رفعه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يدرس الأمر بشكل جاد.
وجاءت تلك الخطوة الداعمة من “كاف” على هامش اجتماعات مسؤولي الكاف بالمغرب، والتي تستمر يومي 16 و17 يوليو الحالي. وفق “أخبار 24”.
وأوضح رئيس “كاف” أن إقامة منافسات كأس الأمم الأفريقية مستمرة كل عامين، وكأس أفريقيا للمحليين كل 3 سنوات.