“كاريلي” يضم عنصرين جديدين إلى الاتحاد.. وملف المهاجم انتظار

ضم المدير الفني لفريق الاتحاد، فابيو كاريلي، كلاً من لويس فابيانو مساعدًا وشان شي مدربًا للياقة، ضمن جهازه الفني المساعد، حيث وصلا إلى جدة أمس الأول برفقته.
ويأتي انضمام الثنائي البرازيلي وفقًا لـ” الرياضية” تلبيةً لاشتراطات كاريلي في عقده الجديد لاستمراره في قيادة الدفة الفنية للفريق.
وفي سياق آخر، تواصل إدارة الكرة في نادي الاتحاد اجتماعاتها مع كاريلي حول التقرير النهائي لقائمة اللاعبين سواء المحليين أو الأجانب.
وأوضح، أن ملف المهاجم الأجنبي ما زال معلقًا ولم تحدث فيه أي تطورات حيث يعتمد ذلك على تقرير المدرب وخطته التي سيقدمها للإدارة.