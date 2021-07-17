“الاتحاد” يستدعي لاعبي “الابتعاث” لمعسكر النمسا

استدعى نادي الاتحاد، لاعبي برنامج الابتعاث عمر الجدعاني وأصيل عابد إلى معسكره الخارجي الذي سينطلق يوم (الأربعاء) المقبل في دولة النمسا؛ استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل.
وأشارت المصادر وفقًا لـ”الرياضية”، إلى أن معسكر فريق الاتحاد في النمسا سيشهد انضمام اللاعب عبدالرحمن اليامي بعد استبعاده من قائمة الأخضر المشاركة في أولمبياد طوكيو.
وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن المدير الفني البرازيلي للفريق، فابيو كاريلي، سيُحدد خلال المعسكر مصير عدد من اللاعبين الشباب الصاعدين إلى الفريق الأول بمشاركتهم مع الفريق في الموسم المقبل أو إعارتهم إلى أندية أخرى في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.