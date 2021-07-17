مران الهلال:حضور” بن نافل”.. ومناورة على كامل الملعب

واصل فريق الهلال، مساء اليوم الجمعة، تدريباته على فترتين صباحية ومسائية، حيث تركزت الحصة التدريبية الصباحية على الجوانب اللياقية والفنية.
وعمد الجهاز الفني للهلال بقيادة المدرب جارديم إلى تطبيق تدريبات لياقية متنوعة بالكرة، تلاها جمل فنية.
واشتمل المران المسائي في مجمله على الجوانب الفنية والتكتيكية، بعدها فرض جارديم مناورة على كامل الملعب، وطبق جارديم خلال المناورة عددا من الجمل التكتيكية. وفق “أخبار 24”.
وشهد مران الفريق متابعة رئيس الهلال فهد بن نافل، ومن المقرر أن يجري الفريق يوم الغد مرانا مسائيا وذلك في معسكره المقام حاليا بالنمسا.