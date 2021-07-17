نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > مران الهلال:حضور” بن نافل”.. ومناورة على كامل الملعب
17/07/2021   2:08 م

مران الهلال:حضور” بن نافل”.. ومناورة على كامل الملعب

+ = -
651

واصل فريق الهلال، مساء اليوم الجمعة، تدريباته على فترتين صباحية ومسائية، حيث تركزت الحصة التدريبية الصباحية على الجوانب اللياقية والفنية.

وعمد الجهاز الفني للهلال بقيادة المدرب جارديم إلى تطبيق تدريبات لياقية متنوعة بالكرة، تلاها جمل فنية.

واشتمل المران المسائي في مجمله على الجوانب الفنية والتكتيكية، بعدها فرض جارديم مناورة على كامل الملعب، وطبق جارديم خلال المناورة عددا من الجمل التكتيكية. وفق “أخبار 24”.

وشهد مران الفريق متابعة رئيس الهلال فهد بن نافل، ومن المقرر أن يجري الفريق يوم الغد مرانا مسائيا وذلك في معسكره المقام حاليا بالنمسا.

مران الهلال:حضور” بن نافل”.. ومناورة على كامل الملعب

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885164508.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.