بالفيديو.. “النقل” تفحص أكثر من 7 آلاف سيارة أجرة عامة في موسم الحج

قامت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل، بفحص 7270 سيارة أجرة عامة تعمل في المنطقة المركزية في مكة المكرمة منذ بداية شهر ذي الحجة، وذلك ضمن الجهود المقدمة في موسم الحج لهذا العام.
وأوضحت الهيئة أن هذه الجهود تأتي ضمن دورها التنظيمي لأنشطة النقل والإشراف على تقديم الخدمات للحجاج بما يضمن المساهمة في رفع مستوى كفاءة وجودة خدمات النقل أثناء تأديتهم لمناسك الحج، واستمرار توفرها لهم حتى نهاية الموسم.
كما رصدت الهيئة 385 مخالفة في نشاط الأجرة العامة، وتنوعت هذه المخالفات طبقاً لحالة المخالفة، كعدم الحصول على بطاقة تشغيل أو بطاقة سائق، أو عدم العناية بالحالة الفـنيّـة للسيارة وصيانتها، أو عـدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للسائق والركاب، أو تجاوز العـمر التشغيـلي المعتمد للسيارة، أو عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة. وفق “أخبار 24”.
وتتواجد الفرق الميدانية التابعة للهيئة والمسؤولة عن أعمال الرقابة على أنشطة الأجرة العامة في 5 مواقع مستهدفة حول الحرم في المنطقة المركزية، وهي نقطة الحفاير ونقطتا الجميزة وأجياد السد وأخيراً نقطة المصافي بالقرب من المسجد الحرام.
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النــقــل في الــحـــج.#بسلام_آمنين #حج1442هـ #واس_عام pic.twitter.com/4eTiPtOYVr
— واس العام (@SPAregions) July 17, 2021