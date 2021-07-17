4 أسباب تجعل علي مبخوت الصفقة الأمثل لهجوم الاتحاد

يسعى مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي لتدعيم هجوم الفريق، بالتعاقد مع مهاجم من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ويحظى هداف المنتخب الإماراتي ونادي الجزيرة، علي مبخوت بالفرصة الأكبر لقيادة هجوم الفريق الموسم المقبل، وترفض إدارة الاتحاد الاستسلام في حسم الصفقة، رغم تمسك نادي الجزيرة بخدمات اللاعب.
وقدمت إدارة الاتحاد وفقًا لـ “GOAL” عرضاً وصلت قيمته إلى 13 مليون درهم لشراء المتبقي من عقد اللاعب، غير أن إدارة الجزيرة قد توافق على رحيل مبخوت لمدة موسم على سبيل الإعارة شريطة تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.
ويُعد علي مبخوت الخيار الأمثل لهجوم نادي الاتحاد خلال الموسم المقبل للأسباب التالية:
توهج تهديفي
يمر علي مبخوت خلال الفترة الأخيرة بمرحلة توهج تهديفي سواء مع المنتخب الإماراتي أو مع ناديه الجزيرة خلال الموسم المنصرم.
وساهم مبخوت في تسجيل 37 هدفًا مع الجزيرة في منافسات دوري الخليج العربي، الموسم المنصرم حيث أحرز 25 هدفًا وصنع 12 أخرى.
كما قاد المهاجم الدولي منتخب الإمارات للمرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، حيث أحرز 10 أهداف وصنع هدفًا.
ثنائي ذهبي
يشكل وجود المحترف البرازيلي، رومارينيو المتألق مع نادي الاتحاد، عاملًا مهمًا يجعل من قدوم علي مبخوت حلًا مثاليًا لهجوم نادي الاتحاد.
وسبق أن لعب رومارينيو إلى جوار علي مبخوت في صفوف نادي الجزيرة الإماراتي، وشكلا ثنائيًا هجوميًا للغاية خاصة في منافسات كأس العالم للأندية موسم (2017-2018).
وسجل علي مبخوت في تلك البطولة هدف الفوز في نصف نهائي النهائي أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل دوري أبطال آسيا، ليضرب الفريق الإماراتي موعداً في قبل النهائي مع ريال مدريد الإسباني، ورغم خسارة الجزيرة إلا أن مدرب ريال مدريد آنذاك زين الدين زيدان أشاد بالثنائي رومارينيو ومبخوت.
تعاقد الاتحاد مع علي مبخوت في وجود رومارينيو سيمنح الفريق قوة هجومية كبيرة، خاصة أن الثنائي لا يحتاج إلى وقت لتحقيق التجانس في الملعب.
الخبرة الآسيوية
يستعد نادي الاتحاد للعودة مرة أخرى للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث سيشارك خلال النسخة المقبلة بصفته ثالث ترتيب دوري المحترفين عن موسم (2020-2021).
ويملك علي مبخوت خبرة آسيوية كبرى، سواء مع نادي الجزيرة في بطولات الأندية أو مع المنتخب الإماراتي في المنافسات القارية.
التعاقد مع كورنادو
أبرمت إدارة نادي الاتحاد صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بالتعاقد مع البرازيلي إيجور كورنادو قادمًا من الشارقة الإماراتي.
تعاقد الاتحاد مع كورنادو سيعزز فرص نجاح علي مبخوت مع الفريق حال قدومه، حيث يحتاج صانع الألعاب البرازيلي الرائع، مهاجمًا ذكيًا في التحركات على غرار علي مبخوت.
تألق كورنادو مع نادي الشارقة في ظل وجود علي مبخوت مع نادي الجزيرة في البطولة الإماراتية، سيسهل من مهمة الثنائي حال لعبهما بقميص الاتحاد الموسم الجديد، إضافة إلى وجود رومارينيو وفهد المولد، ما سيشكل خط هجوم ناريا.
وفق “أخبار 24”.