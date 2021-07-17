“يويفا” يُعلن ملاعب نهائي دوري الأبطال للمواسم الـ 4 المقبلة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عن الملاعب التي ستستضيف نهائي بطولات الأندية الأوروبية في الأعوام المقبلة.
وأكد “يويفا” عبر موقعه الإلكتروني أنه بعد نقل نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2021 من إسطنبول إلى بورتو، تقرر منح ملعب أتاتورك الأولمبي بإسطنبول تنظيم نهائي نسخة 2023 من دوري أبطال أوروبا.
وتابع :”تستضيف مدينة ميونخ نهائي دوري أبطال في عام 2025 بدلاً من نهائي 2023 وسيحتفظ ملعب ويمبلي بحقه في استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024″. وفق “أخبار 24”.
وأتم :” تستضيف مدينة دبلن نهائي الدوري الأوروبي في 2024، فيما تستضيف بلباو نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات في 2024 ونهائي الدوري الدوري الأوروبي في 2025″.